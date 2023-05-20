Промес считает, что «пора заканчивать» с доминированием «Зенита» в РПЛ

Футболисты «Зенита» заслуживают уважения за пятую победу подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ), но «пора с этим заканчивать», считают нападающий «Спартака» Квинси Промес. «Зенит» 7 мая досрочно стал чемпионом страны, обыграв на своем поле «Спартак» со счетом 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам Промеса, за пять лет игроки «Зенита» «привыкли чувствовать себя выше "Спартака" и всех остальных». «Но тем важнее для нас переломить это. Показать "Зениту", кто на самом деле лучший клуб в России,— такая цель дает запредельную мотивацию»,— сказал футболист, слова которого приводит пресс-служба «Спартака».

Он отметил, что матчи «Спартака» с «Зенитом» получаются «самыми конфликтными». По его мнению, «все это идет от неуважения». «"Зенит" хорош, снова выиграл чемпионат и заслуживает уважения за это, но пора с этим заканчивать. Трофеи должны оставаться в Москве»,— уверен Промес.

Подробнее о победе петербургской команды — в материале «Ъ» «"Зенит" отпраздновал вторую звезду».

Лаура Кеффер