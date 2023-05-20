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Коммерсантъ FM
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Страны G7 договорились выделить $21 млрд на разрешение гуманитарных кризисов

Лидеры стран G7 договорились в 2023 году работать над разрешением гуманитарных и продовольственного кризисов, возникших в мире. Они намерены выделить на эти цели более $21 млрд, говорится в их итоговом заявлении.

«Мы намерены работать над разрешением небывалого числа гуманитарных кризисов с нацеленностью на женщин, девочек и других, которые находятся в уязвимом положении»,— сказано в документе (цитата по «РИА Новости»).

Саммит G7 начался вчера, 19 мая, в Хиросиме, он продлится до 21 мая. В первый день лидеры стран приняли совместное заявление, посвященное военному конфликту на Украине, и снова пообещали помогать Киеву «столько, сколько потребуется». В повестке саммита также значатся среди прочего глобальное здравоохранение и продовольственная безопасность.

Подробности — в материале «Ъ» «"Семерка" рассемерилась».

Лаура Кеффер

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