Экс-первой ракетке мира Халеп предъявлено второе обвинение в нарушении антидопинговых правил

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) предъявило румынской теннисистке Симоне Халеп второе обвинение в нарушении антидопинговых правил. В октябре ее отстранили от соревнований из-за найденного в пробе, взятой в августе, запрещенного препарата. Новое обвинение связано с нарушениями в биологическом паспорте.

«Мы понимаем, что сегодняшнее объявление усложняет и без того громкую ситуацию. С самого начала этого процесса мы привержены взаимодействию с Халеп чутким, эффективным и своевременным образом»,— говорится в заявлении директора по борьбе с допингом в ITIA Николь Сапстед.

Сама теннисистка отрицает обвинения. Она называет себя «жертвой заражения». «Три всемирно известных эксперта, которые изучали мои анализы, совершенно четко заявили, что моя кровь абсолютно нормальна. Единственное, на что я надеюсь в данный момент, это на возможность наконец-то получить доступ к независимым и беспристрастным судьям в трибунале»,— написала она в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На счету 31-летней Халеп 24 титула WTA. Она дважды побеждала на турнирах Большого шлема. В последний раз занимала первое место в рейтинге WTA в 2017 году. Третья в истории теннисистка, заработавшая больше $40 млн призовых.

О румынской теннисистке — в материале «Ъ» «Симона Халеп разменяла пятый десяток».

Леонид Уварчев