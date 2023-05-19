Белгородца ранило во время обстрела села Старый Хутор

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о ранении жителя Валуйского городского округа. В результате обстрела села Старый Хутор снаряд попал во двор жилого дома, из-за чего мужчина получил ранение руки и ноги. Бригада скорой медицинской помощи доставляет пострадавшего в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В результате обстрела повреждены окна, фасад и забор одного дома. Также осколками снаряда повреждены автомобиль и линия электропередачи.

Кроме того, господин Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в приграничном Шебекинском городском округе. Пострадавших нет, а последствия на месте уточняют оперативные службы.

Вчера вечером, 18 мая, система ПВО сработала в приграничном Белгородском районе. Пострадавших не было. Кроме того, в удаленном от границы Старооскольском городском округе была обнаружена воронка 5 на 15 м.

Территории Белгородской области подвергаются обстрелам со стороны Украины с начала проведения специальной военной операции на Украине. В конце прошлого года власти заявили, что в регионе достаточно систем ПВО для защиты населения.

Сергей Толмачев, Воронеж