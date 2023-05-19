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Коммерсантъ FM
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Британия без Абрамовича

The Sunday Times представила очередной список самых богатых жителей страны

The Sunday Times, с 1989 года публикующая список самых богатых британцев, сообщила, что впервые со времен финансового кризиса 2007–2008 годов количество миллиардеров в стране сократилось. Впрочем, не катастрофически — на шесть. Зато примерная общая «стоимость» самых богатых британцев выросла на £30,734 млрд, до £683,856 млрд. Из-за событий на Украине и особенностей подсчета в список не вошли некоторые его многолетние участники, такие, например, как Роман Абрамович, который еще два года назад занимал восьмое место в списке.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

The Sunday Times сегодня, 19 мая, представила свой ежегодный список 350 самых богатых жителей королевства. Газета составляет такие рейтинги с 1989 года, нынешний — 35-й по счету. За пару дней до его публикации умер самый богатый британец прошлого года — Шри Хиндуджа. Тем не менее семья Хиндуджа, совместно владеющая конгломератом Hinduja Group, сохранила первое место в списке, преумножив за год свое состояние с £28,5 млрд до £35 млрд. А самым богатым британцем теперь считается брат покойного Гопи Хиндуджа.

Слева направо: Шри, Гопи и Пракеш Хиндуджа, 2001 год

Слева направо: Шри, Гопи и Пракеш Хиндуджа, 2001 год

Фото: Reuters

Слева направо: Шри, Гопи и Пракеш Хиндуджа, 2001 год

Фото: Reuters

В тройку самых богатых британцев вошли также сэр Джим Рэтклифф, создатель, председатель совета директоров и генеральный директор химической компании Ineos (его состояние оценивается в £29,688 млрд), и контролирующий Warner Music Group финансист сэр Леонард (Лен) Блаватник. Эксперты The Sunday Times оценивают его состояние в £28,625 млрд.

В список вошли и британский глава государства, и глава правительства. Правда, The Sunday Times считает их всего лишь миллионерами. Король Карл III занимает в рейтинге 263-е место с £600 млн. В недавнем расследовании конкурентов из The Guardian состояние короля Карла оценивалось в £1,815 млрд. Риши Сунак и его жена Акшата Мурти находятся на 275-м месте, опустившись на 33 позиции. Их капитал оценивается в £529 млн. За год, по данным The Sunday Times, они потеряли £201 млн.

Карл III (в центре)

Карл III (в центре)

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Карл III (в центре)

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Как отмечают составители списка, в него включаются как граждане Соединенного Королевства, так и иностранцы. Причем для включения в список вовсе не обязательно постоянно проживать в стране и иметь статус налогового резидента.

«В наш век глобализации, когда Лондон считается центром новой финансовой элиты, мы также включаем (в список.— “Ъ”) людей, которые состоят в браке с британцами, имеют тесные связи с Британией, поместья и другие активы или кто поддерживал британские политические партии, институты или благотворительные организации. Мы обычно удаляем из списка лиц, не имеющих британского гражданства, которые уехали из Соединенного Королевства. В этом году мы так поступили с Романом Абрамовичем, Германом Ханом и Алишером Усмановым»,— говорится в справке о методологии составления рейтинга.

Военный конфликт на Украине внес некоторые коррективы в то, как рассчитывалось состояние россиян, входящих в список.

«Оценивая тех людей, которые подпали под действие санкций британского правительства, ЕС или администрации США… мы учитывали, что их активы были в большинстве своем заморожены, а не конфискованы. Таким образом, их состояние осталось в основном нетронутым, но находится в подвешенном состоянии. Только в случае продажи или конфискации актива мы исключали его из своих оценок»,— говорят составители списка.

Михаил Фридман

Михаил Фридман

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Михаил Фридман

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Самым богатым из российских предпринимателей, попавших в список, стал Михаил Фридман, занимающий 20-е место, его капитал эксперты газеты оценили в £8,222 млрд. В списке миллиардеров также отмечены Игорь и Дмитрий Бухманы (34-е место), чей капитал оценивается в £5,833 млрд, Андрей Андреев (136-место и £1,3 млрд), Евгений Швидлер (161-е место и £1,1 млрд), Елена Батурина (163-е место и £1,083 млрд) и, наконец, Владимир Махлай (168-е место и £1 млрд).

Андрей Келекеев

10 самых богатых британцев по версии The Sunday Times

  1. Гопи Хиндуджа и семья: £35 млрд (промышленность и финансы, Hinduja Group)
  2. Сэр Джим Рэтклифф: £29,688 млрд (химическая промышленность, Ineos)
  3. Сэр Леонард Блаватник: £28,625 млрд (инвестиции, музыка и массмедиа, Access Industries)
  4. Дэвид и Саймон Рубины и семья: £24,399 (недвижимость и интернет, Reuben Brothers)
  5. Сэр Джеймс Дайсон и семья: £23 млрд (технологии, Dyson Group)
  6. Лакшми Миттал и семья: £16 млрд (сталелитейная промышленность, ArcelorMittal)
  7. Гай, Джордж, Аллана и Гален Уэстон и семья: £14,5 млрд (розничная торговля, Primark)
  8. Шарлен де Карвалью-Хайнекен и Мишель де Карвалью: £13,122 млрд (наследство, инвестиции, пивная промышленность, Heineken)
  9. Кирстен и Йорн Раусинг £12 млрд (наследство, инвестиции, Tetra Laval)
  10. Майкл Платт: £11,5 млрд (хеджевый фонд BlueCrest Capital)

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