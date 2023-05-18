В возрасте 87 лет умер глава богатейшей семьи Великобритании Эс-Пи Хиндуджа

В среду в Лондоне умер глава богатейшей семьи Великобритании Шричанд (обычно его называют Эс-Пи или Шри) Хиндуджа. Об этом сообщила его семья. Господин Хиндуджа умер в возрасте 87 лет и перед смертью несколько лет серьезно болел, в частности, он страдал деменцией. Семья Хиндуджа владеет финансово-промышленной группой Hinduja Group. В прошлом году семья Хиндуджа заняла первую строчку в рейтинге богатейших людей Великобритании по версии The Sunday Times — ее состояние на тот момент оценивалось в £28,5 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шричанд Хиндуджа в 2010 году

Фото: Toby Melville / Reuters Шричанд Хиндуджа в 2010 году

Фото: Toby Melville / Reuters

Эс-Пи Хиндуджа — старший сын основателя семейного бизнеса Пармананда Хиндуджи. Конгломерат Hinduja Group занимается самыми разными направлениями от банковской сферы, недвижимости и СМИ до автомобилей, химической промышленности и здравоохранения. Деятельность компании начиналась в Индии и нынешнем Пакистане, сейчас у нее более 150 тыс. сотрудников в 38 странах. Господин Хиндуджа до самой смерти занимал должность главы совета директоров Hinduja. Владельцы Hinduja — Эс-Пи и его братья Гопичанд, Прокаш и Ашок. Господин Хиндуджа с 1970-х годов жил в Великобритании.

В последние годы члены семьи Хиндуджа вели тяжбы друг c другом. В 2015 году Эс-Пи потребовал передать ему в личную собственность банк Hinduja Bank в Швейцарии, принадлежащий конгломерату. При этом ранее братья договорились не делить никакие активы и придерживаться принципа «Все принадлежит всем (членам семьи.— “Ъ”), ничего не принадлежит никому (отдельно.— “Ъ”)». Эс-Пи также в прошлом году обвинял братьев в том, что из-за финансовых споров они оставили его без должного медицинского ухода и лечения. Тяжбы между братьями разбирались в лондонском суде.

Яна Рождественская