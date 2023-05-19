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Коммерсантъ FM
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Мишустин: на приграничных территориях оборудовали тысячи оборонительных сооружений

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что оборудование нескольких тысяч оборонительных сооружений на приграничных территориях в новых субъектах полностью завершено. Данные господин Мишустин привел на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов.

«Выделены ресурсы на организацию специального технического прикрытия, в том числе на закупку средств обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам»,— сказал премьер (цитата — пресс-служба правительства).

Строительство приграничных укреплений в России начали осенью 2022 год в Белгородской и Курской областях. В феврале 2023 года об укреплении границы с Украиной сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз, в те же дни о строительстве укреплений в Крыму сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба

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