Минтруд считает, что к 2030 году России потребуется еще 2,5 млн работников

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что к 2030 году российской экономике потребуется еще 2,5 млн работников. Из них 1 млн будет востребован приоритетными направлениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Котяков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Антон Котяков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Уже сейчас в нашу экономику вовлечено на 1,5 млн человек больше, чем в 2019 году. В ближайшие пять лет приоритетные направления будут нуждаться еще в 1 млн работников, а экономике к 2030 году потребуется дополнительно, по нашим оценкам, еще 2,5 млн занятых»,— заявил глава министерства Антон Котяков на расширенном заседании коллегии.

По данным Минтруда, ежегодно учреждения профессионального образования выпускают порядка 1,4 млн специалистов. В связи с этим господин Котяков напомнил, что в следующем году власти разработают единую общероссийскую базу предложений о целевом обучении.

Сценарии развития российского рынка труда — в материале «Ъ» «На все четыре стороны».

Григорий Лейба