В Сочи после инцидента с «отменой Дня Победы» создали регламент подготовки к госпраздникам

В Сочи после возмущения туристов из-за отсутствия в отелях горного кластера символики Дня Победы создали общий регламент подготовки и проведения празднования государственных дат для субъектов всех форм собственности. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

«Игнорирование общих рекомендаций недопустимо. Это беру под личный контроль. Перед каждым важным событием рабочая группа общественников будет проводить мониторинг и проверять, как украшен курорт»,— отметил Алексей Копайгородский.

Теперь департаменты и управления мэрии будут консультировать по своему профилю все организации и предприятия Сочи. Отмечается, что если у организации на оформление не будет финансов и возможности их найти, администрация города возьмет подготовку общественных пространств и входных групп на себя. Как отметил мэр Сочи, содействие будет оказываться, «чтобы передавать общую атмосферу патриотических мероприятий».

Он также сообщил, что в городе уже началась подготовка к празднованию Дня России. В преддверии этого праздника до каждого руководителя предприятий и организаций доведут рекомендации. Сообщается, что госсимволика и поддержка проведения спецоперации «должны быть выражены в том числе в оформлении городской среды и в общей идеологии всех мероприятий».

11 мая депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о жалобах туристов на отсутствие праздничной символики к 9 мая в отелях Красной Поляны. Им заявили, что ее якобы запретили размещать, чтобы сохранить нейтралитет и позволить проживать в номерах гостям с разными позициями. Руководство «Красной Поляны» назвало инцидент недоразумением, отметив, что ограничений в связи с празднованием 9 Мая не было, а о «политике нейтралитета» менеджер заявил гостям по собственной инициативе.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил мэрии Сочи детально разобраться в ситуации. Для этого была организована рабочая группа, которая провела мониторинг и оценила качество оформления всех общественных пространств и крупных средств размещения к 9 мая.

Татьяна Ручкина

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