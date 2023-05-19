«Троица» Рублева останется в госсобственности после передачи РПЦ

Древнерусская икона «Троица» Андрея Рублева, написанная в 15 веке, была передана Русской православной церкви (РПЦ) в безвозмездное пользование и останется в государственной собственности. Об этом сообщила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: GUIZIOU Franck / Hemis / AFP Фото: GUIZIOU Franck / Hemis / AFP

Как рассказала игуменья, при передаче иконы РПЦ был заключен договор безвозмездного пользования музейными предметами религиозного назначения (утвержден приказом Минкультуры от 10.06.2022 №964). «Государственная собственность на икону сохранится. Религиозная организация вправе получить ее только в безвозмездное пользование»,— сообщила она «РИА Новости».

Отвечая на вопрос, кто будет заниматься реставрации иконы 15 века, игуменья ответила, что, по договору безвозмездного пользования, финансирование реставрации и консервации могут осуществлять третьи лица по договору с РПЦ и Третьяковкой. По ее словам, заключенный договор не обязывает ни музей, ни РПЦ страховать «Троицу» за свой счет.

Игуменья также уточнила, что расторгнуть договор можно либо по соглашению сторон, либо в одностороннем порядке. Расторжение договора по требованию музея возможно только в судебном порядке, однако в случае нарушения режимов хранения музей вправе отказаться от договора, не обращаясь в суд. Возможные разногласия между Третьяковкой и РПЦ будет регулировать Минкульт.

Со времен Октябрьской революции икона находилась в музее. В июле 2022 года по личному ходатайству патриарха Кирилла ее вывезли на время из Третьяковской галереи в Троицкий собор в Троице-Сергиевой лавры, где проходили богослужения, посвященные 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского. Сотрудники музея выступали против транспортировки иконы. Через два дня ее вернули в музей.

15 мая 2023 года РПЦ сообщила, что президент России Владимир Путин «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих» передал ей икону. По сообщению РПЦ, икону выставят храме Христа Спасителя в течение одного года, а после ее отправят в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 16 мая патриарх Кирилл попросил администрацию президента согласовать перенос иконы в храм Христа Спасителя на празднование Троицы (4 июня).

Директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева говорила, что из-за передачи РПЦ икона «может быть просто утрачена, может развалиться на части». По словам искусствоведа Елены Родниной, для сохранности иконы нужно поддерживать температуру в 18–20 градусов Цельсия и влажность на уровне 50–55%. В противном же случае «Троица» «может необратимо разрушиться».

Документы о передачи иконы должен подписать Минкульт. Третьяковка все еще ожидает необходимых документов от министерства.

Подробнее о судьбе иконы — в материале «Отшелушивание национальной духовности».

Анастасия Ларина