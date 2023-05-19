Под санкции Великобритании попали два уральских предприятия

В новый санкционный список Великобритании попали два крупных уральских промышленных предприятия — Русская медная компания (РМК, штаб-квартира в Екатеринбурге) и Трубная металлургическая компания (ТМК). В МИД страны заявили, что компании «продолжают играть ключевую роль в секторе, имеющем стратегическое значение» для ведения боевых действий России на Украине.

В список российских промышленных предприятий, попавших под санкции Великобритании, также попали «Северсталь», АФК «Система», «Полюс», Магнитогорский металлургический комбинат, ОМК, Челябинский металлургический комбинат (группа «Мечел»). Всего ограничения были введены в отношении 86 физических и юридических лиц.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал о включении в санкционный список Великобритании основного акционера РМК Игоря Алтушкина. Бывший бенефициар ТМК Дмитрий Пумпянский в прошлом году попал под санкции Евросоюза, Великобритании, США, Японии и Новой Зеландии. В апреле издание Bloomberg сообщило, что господин Пумпянский якобы оспаривает в Генеральном суде ЕС включение в санкционный список себя и своей семьи.

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