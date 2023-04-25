Уральский миллиардер Дмитрий Пумпянский оспаривает включение себя и своей семьи в санкционный список ЕС

Бывший владелец группы «Синара» и Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский оспаривает в Генеральном суде ЕС включение в санкционный список себя и своей семьи, сообщило издание Bloomberg. «Семья — не более чем побочный ущерб в конфликте между Россией и ЕС, они — простые заложники внешней политики ЕС», — заявил на заседании адвокат уральского бизнесмена Габриэль Лански.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Напомним, в санкционный список Евросоюза Дмитрий Пумпянский, его жена Галина и сын Александр попали в марте 2022 года. В решении на сайте Еврокомиссии указывалось, что компания господина Пумпянского сотрудничает с властями РФ и государственными предприятиями, а сам Дмитрий Пумпянский 24 февраля вместе с другими бизнесменами встретился с президентом Владимиром Путиным. После этого для семьи миллиардера были введены запреты на въезд в ЕС и замораживание активов.

В октябре 2022 года стало известно, что сын Дмитрия Пумпянского подал заявку на исключение его из санкционного списка Швейцарии, гражданином которой Александр Пумпянский стал в 2016 году. По его словам, из-за замороженных счетов он не может платить ипотеку в Швейцарии, покупать продукты, оплачивать ЖКХ.

Диана Сунагатуллина

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