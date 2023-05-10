Вице-президент АТА Мкртчян: курорты Грузии не создадут конкуренцию Сочи

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян не ожидает сокращения спроса на отдых на курортах Краснодарского края в случае возобновления авиасообщения с Грузией. Об этом он рассказал «Ъ-Кубань».

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«Курорты Грузии не станут серьезным конкурентом курортов Кубани. Да, безусловно, кто-то из российских туристов поедет в соседнюю страну, но не массово. Для того чтобы попасть на курорты Грузии, надо прилететь в Батуми, а не в Тбилиси, куда будет осуществляться большинство авиарейсов. А из Тбилиси до Батуми ехать минимум четыре часа на автомобиле, не всем это интересно, учитывая, что в Сочи на самолете можно добраться напрямую. Даже Абхазия туристов не потеряет»,— рассказал господин Мкртчян.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил «РИА Новости», что туры в Грузию интересны для россиян, первые рейсы могут запустить до конца мая, если стороны не поставят жесткие условия.

Сегодня, 10 мая, указом президента России Владимира Путина снят запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Как пишет «Ъ» со ссылкой на Минтранс, российские авиакомпании будут осуществлять еженедельно семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси. Кроме того, МИД России отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию.

Вместе с тем президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала неприемлемым возобновление прямого авиасообщения между странами.

Наталья Решетняк

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