Наталья Зубаревич: Грузия заберет часть турпотока с Черноморского побережья РФ

Последствием снятия запретов на полеты российских авиакомпаний в Грузию и продажу туда туров станет отток туристов с части Черноморского побережья Кавказа. Об этом профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич рассказала в среду в ходе интервью Bild.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Или я ничего не понимаю про соотечественников, или Батуми, Кахетия, все будет забито нашими, потому что влажные субтропики в Батуми — да, это не Турция, но жить можно и отдыхать можно. Давайте посмотрим, но они отобьют часть Черноморского побережья Кавказа — это к гадалке не ходи… Такая новость она немножко мину подкладывает под отдельные туристические места, прежде всего Черноморского побережья. И вторая мина будет зимняя, потому что горнолыжный отдых Грузия развивает. Ну что ж, я всегда за конкуренцию, я считаю, что конкуренция ведет к повышению качества обслуживания и даже, может быть, некоторому снижению цен»,— сказала Наталья Зубаревич.

При этом ученый-экономгеограф добавила, что на отток некоторого количества туристов в Грузию ценой отреагирует прежде всего малый российский бизнес.

«Та ниша, которая для людей с небольшим бюджетом, очень просто реагирует: народ повалил — цены поднимаем, народу поменьше — цену снижаем. Там — на уровне инстинктов»,— отметила она.

Сегодня, 10 мая, указом президента России Владимира Путина снят запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Как пишет «Ъ» со ссылкой на Минтранс, российские авиакомпании будут осуществлять еженедельно семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси. Кроме того, МИД России отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию.

Вместе с тем президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала неприемлемым возобновление прямого авиасообщения между странами.

Михаил Волкодав

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