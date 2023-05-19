Банки обратились в Минобороны за доступом к реестру получателей электронных повесток

Российские банки не вошли в перечень тех, кому предоставляется доступ к единому реестру военнообязанных и дополнительному реестру повесток. Таким образом, они лишены возможности выполнять нормы недавно принятого закона об электронных повестках, согласно которому банкам предписано отказывать уклонистам от призыва в получении кредитов. Об этом говорится в письмах Национального совета финансового рынка (НСФР) в Министерство обороны и Банк России, с которыми ознакомился РБК. Подлинность документов подтвердил председатель НСФР Андрей Емелин.

«То, что к исполнению новых норм будут причастны банки, для всех на рынке было открытием. Очень странно, что, устанавливая требование для финорганизаций, ни их самих, ни Банк России к обсуждению не привлекли»,— рассказал господин Емелин. По его словам, в ближайшее время НСФР направит обращение о предоставлении доступа к реестру военнообязанных и в Минцифры, которое отвечает за его создание.

Согласно тексту письма, НСФР просит предоставить участникам рынка доступ к датам направления повестки, ее вручения и начала действия ограничительных мер. Также банкам необходимы сведения об обжаловании гражданами принятых в их отношении решений о применении обеспечительных мер. НСФР предлагает давать кредитным организациям доступ к единому реестру на 60 секунд и без получения предварительного согласия гражданина.

Кроме того, НСФР просит разъяснить, как следует поступать кредитным организациям, если на момент подачи заявки на предоставление кредита гражданин еще не получил повестку, а в день заключения договора клиент уже считается уклонистом. По мнению самого господина Емелина, вероятнее всего, в этом случае кредиторы должны будут отказать заемщику на финальной стадии.

Председатель НСФР отмечает, что помимо самого доступа к реестрам кредиторам необходимо получать оттуда достаточно информации для сопоставления данных о потенциальных заемщиках со списком получателей повесток. «Если для Минобороны достаточно ФИО и адреса проживания, то у нас таких совпадений будет огромное количество, поэтому перечень сведений должен быть достаточным для однозначной идентификации»,— уточнил он. Андрей Емелин подчеркнул принципиальную важность получения «пакетных» запросов информации по списку клиентов, чтобы автоматически проверять сразу все заявки на кредиты.

14 апреля президент Владимир Путин подписал закон о введении в России единого реестра военнообязанных, приравнивающего электронные повестки к бумажным. Предполагается, что со дня получения повестки (как в электронном, так и в бумажном виде), помимо запрета на получение банковских кредитов, ограничивается возможность получателя выезжать из России. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву.

Подробнее — в материале «Ъ» «Цифровой реестр военнообязанных обретает форму».

Милена Костерева