Украинские военные будут проходить подготовку в Италии

Минобороны Италии примет участие в европейской инициативе по обучению украинских военных, сообщил глава ведомства Гуидо Крозетто. По его словам, помогать в обучении будет персонал, который также «должен быть направлен под командование Брюсселя в Польшу и в Германию».

«Также будут предложены специализированные учебные курсы, которые будут проводиться в школах и на военных объектах на нашей национальной территории»,— рассказал господин Крозетто на заседании парламентских комиссий по иностранным делам и обороне (цитата по «РИА Новости»).

16 мая Украина получила зенитный ракетный комплекс Samp/T франко-итальянского производства. Париж и Рим смогли отправить только одну батарею, но предполагается, что система «может гарантировать защиту значительной части территории или крупного города». Ее обслуживание поручено 20 местным специалистам. Глава Минобороны Италии говорил, что поставки вооружений Украине предотвращают третью мировую войну.

О развитии ситуации на Украине — в материале «Ъ» «У мира глаза велики».

Лаура Кеффер