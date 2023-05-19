Додону продлили запрет покидать Молдавию еще на 60 дней

Высшая судебная палата Молдавии продлила экс-президенту страны Игорю Додону запрет покидать территорию страны еще на 60 дней. Об этом рассказал сам политик, возглавляющий сейчас молдавскую Соцпартию.

«Мне продлили запрет на выезд из страны еще на 60 дней. Я считаю это решение незаконным. Повторю, что я никуда не собираюсь бежать»,— сказал ТАСС господин Додон.

Против экс-президента возбуждено дело за получение взятки до $1 млн от бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. Игорь Додон вину отрицает. В ноябре 2022 года его освободили из-под домашнего ареста. Прокуратура выступала против.

О ситуации в Молдавии — в материале «Ъ» « Молдавия извлекает себя из СНГ».

Лаура Кеффер