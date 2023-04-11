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Коммерсантъ FM
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Экс-президент Молдавии Додон снова возглавил партию социалистов

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что согласился возглавить Партию социалистов (ПСРМ). С соответствующим предложение к нему накануне обратился исполком ПСРМ.

Игорь Додон в 2021 году

Игорь Додон в 2021 году

Фото: Владислав Кулёмза, Коммерсантъ

Игорь Додон в 2021 году

Фото: Владислав Кулёмза, Коммерсантъ

По мнению господин Додона, ПСРМ — «единственная команда, которая может быть у власти» в Молдавии вместо команды действующего президента Майи Санду. «Мы выдержим всякое давление и сделаем все для того, чтобы нынешняя власть ушла, и чтобы в Молдове было такое руководство, которое будет заботиться о людях»,— написал он в Telegram.

Игорь Додон возглавлял ПСРМ в 2011–2016 годах и покинул этот пост, когда стал президентом страны. После проигрыша на выборах вернулся на должность председателя партии в 2020–2021 годах. В 2021-м из-за неудачи партии на парламентских выборах по его предложению пост председателя ПСРМ упразднили, ею стал руководить исполком из пяти человек, а сам господин Додон стал почетным председателем ПСРМ.

Против экс-президента возбуждено уголовное дело за получение взятки до $1 млн от бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. По версии следствия, Игорь Додон хотел использовать эти деньги для расходов на ПСРМ, политик вину отрицает. В ноябре 2022 года Высшая судебная палата освободила его из-под домашнего ареста. Прокуратура не согласна с этим решением.

О ситуации в Молдавии — в материале «Ъ» «Молдавия протянула Румынии язык дружбы».

Лаура Кеффер

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