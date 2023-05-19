ООН: встреча по зерновой сделке может пройти сегодня или на следующей неделе

Встреча с участием России, Украины, Турции и ООН, посвященная зерновой сделке, может пройти сегодня, 19 мая, либо на следующей неделе. Об этом заявил на брифинге зампредставителя генсека ООН Фархан Хак.

Он уточнил, что сейчас ведутся дискуссии насчет проведения четырехсторонней встречи. «Есть вероятность, что встреча пройдет… в начале следующей недели»,— сказал господин Хак, не назвав конкретную дату (цитата по «РИА Новости»).

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года. Она обеспечивает вывоз зерна из украинских портов в Черном море и предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. 17 мая ее продлили в третий раз, на два месяца. МИД РФ пригрозил, что если требования Москвы не выполнят, то больше она продлять сделку не станет.

О продлении сделки читайте в публикации «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Лаура Кеффер