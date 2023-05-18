Нефть Urals подорожала в портах Китая на фоне дефицита сернистых сортов в мире

Российская нефть Urals с поставками в порты Китая на конец июня и июль оценивается на уровне скидки $7,5–8 за баррель к ICE Brent. Это в среднем на $2 за баррель выше, чем в предыдущем месяце, и является максимумом с декабря 2022 года, когда был введен потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные трейдеров.

Цены на Urals увеличиваются, поскольку нефтеперерабатывающие заводы Китая ищут более дешевое сырье из-за роста спроса на сернистую нефть, сообщили четыре трейдера. «Европейскому рынку не хватает высокосернистой нефти, так как в настоящее время нет нефти Urals и сырья Курдистана. Это поддерживает спрос на сернистые сорта во всем мире»,— сообщил трейдер на европейском рынке.

На нефть марки Urals в апреле пришлось около 37,4% от общего объема импорта нефти из РФ Китаем по сравнению с 27,5% в марте и около 8% в феврале, свидетельствуют данные судоходной компании Vortexa.

В декабре 2022 года страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. В апреле президент Владимир Путин подписал закон о расчете экспортных пошлин на Urals с учетом стоимости Brent. С 1 апреля максимальный дисконт сокращается с $34 за баррель до $25 за баррель к июлю.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Покупатели Urals накинулись на скидку».

Мария Федотова