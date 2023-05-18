Двое саперов центра МЧС «Лидер» погибли при разминировании в ДНР

Саперы центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России Илья Глоба (28 лет) и Олег Сергеенко (25 лет) погибли при разминировании в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Спасатели работали над очисткой территории от взрывоопасных предметов для восстановления линии электропередачи.

В пресс-службе подчеркнули, что оба сапера имели большой опыт разминирования: более 3,5 тыс. и более 2 тыс. обезвреженных взрывоопасных предметов соответственно. Соболезнования в связи с гибелью молодых людей выразил глава МЧС Александр Куренков. «Гибель каждого сотрудника для ведомства — невосполнимая утрата. Наши спасатели работали с полной отдачей, служили примером высочайшего профессионализма и верности своему призванию»,— сказал он.

23 декабря 2022 года помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что полное разминирование территории республики может занять до семи лет. Представители ДНР сроки соответствующих работ на своей территории не очерчивали.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба