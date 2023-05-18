Доля использования евро в SWIFT-платежах упала до самого низкого уровня за три года

Использование евро для международных платежей в апреле снизилось до рекордно низкого уровня за три года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные SWIFT. Доля трансграничных транзакций в евро упала до 31,74% от общего объема.

На доллар в апреле пришлось 42,71% (против 41,74% в марте). Издание отмечает, что доля американской валюты продолжает рост после краха нескольких американских кредиторов и опасений, связанных с Credit Suisse Group AG. Евро, несмотря на падение, остается второй валютой для платежей в SWIFT.

Вне доллара и евро проходит порядка четверти от общего числа транзакций. Здесь в лидерах фунт стерлингов (6,58%), иена (3,51%), юань (2,29%) и канадский доллар (2,20%).

О том, как российский бизнес обходится без SWIFT — в материале «Ъ FM» «Мягкие валюты потеснили доллар».

Григорий Лейба