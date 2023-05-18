Гендиректором ХК «Южный Урал» назначен Андрей Хазов

Генеральным директором ХК «Южный Урал» назначен Андрей Хазов, ранее занимавший аналогичную должность в екатеринбургском «Автомобилисте». Об этом сообщает пресс-служба орского хоккейного клуба.

Кандидатура Андрея Хазова была выдвинута во время заседания правления клуба, которое состоялось 18 мая. Решение о назначении на должность гендиректора сроком на три года было принято единогласно.

В минувшем сезоне Высшей хоккейной лиги «Южный Урал» занял 21-е место из 26 команд, не попав в плей-офф. Орский коллектив находится на втором месте по домашней посещаемости после тольяттинской «Лады», которая в следующем сезоне будет выступать в Континентальной хоккейной лиге.

Андрей Сазонов