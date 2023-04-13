Тольяттинская «Лада» возвращается в КХЛ

Тольяттинская «Лада» официально принята в список участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне 2023/2024. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В 2018 году «Лада» не попала в список участников сезона 2018/2019 Континентальной хоккейной лиги. Такое решение принял Совет директоров КХЛ лиги. «Лада» два раза покидала КХЛ. Клуб из Тольятти был исключен из числа участников лиги в мае 2010 года. На тот момент коллектив проводил свои домашние матчи в старом дворце спорта «Волгарь», не соответствующем требованиям организации.

Уже после открытия новой шеститысячной «Лада Арены» тольяттинская команда вернулась в КХЛ в сезоне 2014/2015 и тогда же добилась своего лучшего результата, заняв 11-е место в Восточной конференции. За четыре сезона «Лада» ни разу не прошла в плей-офф, В сезоне 2017/2018 команда из Самарской области заняла предпоследнее, 13-е место в конференции. После этого «Лада» выступала в Высшей хоккейной лиге.

Андрей Сазонов