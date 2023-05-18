Поддержка АПК Кубани выросла на 1,5 млрд рублей

В 2023 году поддержка агропромышленного комплекса Краснодарского края выросла до 12,5 млрд руб. Из них 5 млрд руб. направлено из регионального бюджета и 7,5 млрд руб. — из федерального, что на 1,5 млрд руб. больше, чем в прошлом году. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Президент высоко оценил достижения Кубани в сельском хозяйстве. Он отметил, что необходимо обеспечить не только внутренние потребности страны, но и возможности по экспорту.

«А что касается Краснодарского края — это лидер по зерновым, да и вообще в сельском хозяйстве. Хорошо, что у вас такими темпами все развивается, надеемся, что этот локомотив будет такую функцию исполнять и в текущем году»,— сказал Владимир Путин.

Глава Кубани в свою очередь подчеркнул, что площади сева сохранены на уровне прошлого года. Под яровые отведено 1,7 млн га, из которых 88% уже засеяно, под рис — 92 тыс. га, из них засеяли 55,5 тыс. га. Вениамин Кондратьев отметил, что до конца мая при благоприятных погодных условиях все работы будут завершены.

Еще 1,8 млн га засеяли озимыми культурами. Из них 1,6 млн га занято пшеницей.

Татьяна Ручкина

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