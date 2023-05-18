Евгений Роймзан выступил с последним словом на суде по делу о дискредитации ВС РФ

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) выступил с последним словом на суде по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ). Политик поблагодарил всех людей, кто поддерживал его в период следствия, в том числе известных личностей — Аллу Пугачеву, Юрия Шевчука, Бориса Гребенщикова и других.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ходе выступления господина Ройзмана прервал судья, однако он попросил закончить его речь. «Никто не может отнять у меня право говорить то, что я думаю, спасибо»,— цитирует экс-мэра корреспондент «Ъ-Урал».

Напомним, сегодня в ходе заседания в Октябрьском районном суде гособвинение запросило для Евгения Ройзмана наказание в виде штрафа в размере 260 тыс. руб. Приговор бывшему главе Екатеринбурга огласят в пятницу, 19 мая.

По версии следствия, в июле прошлого года Евгений Ройзман, «желая подорвать авторитет Вооруженных сил РФ», провел в прямом эфире на YouTube трансляцию «Ответы на ваши вопросы». Во время эфира, по словам представителя обвинения во время суда, он называет специальную военную операцию (СВО) на Украине «войной», а символ Z — «зигой».

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