Прокурор запросил для Евгения Ройзмана, обвиняемого в дискредитации ВС РФ, штраф в 260 тыс. рублей

Прокурор запросил назначить для экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов), которого обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ), штраф в размере 260 тыс. руб. с учетом смягчающих обстоятельств. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Урал», присутствующий на заседании в Октябрьском районном суде.

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По версии следствия, в июле прошлого года политик, «желая подорвать авторитет Вооруженных сил РФ», провел в прямом эфире на YouTube трансляцию «Ответы на ваши вопросы». Во время эфира, по словам представителя обвинения во время суда, он называет специальную военную операцию (СВО) на Украине «войной», а символ Z — «зигой».

Напомним, на заседание по делу экс-мэра Екатеринбурга в суд приехал главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов. Ранее он вместе с рядом известных писателей и музыкантов, среди которых Юрий Шевчук и Борис Гребенщиков, также направлял в суд положительные характеристики на Евгения Ройзмана.

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