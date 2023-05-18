Лукашенко назвал дезинформацией заявления о предстоящем контрнаступлении ВСУ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что сообщения о готовящемся контрнаступлении Вооруженных сил Украины являются «самой большой дезинформацией». По его мнению, у украинской армии нет реальной возможности вести активные полномасштабные наступательные действия и любая попытка начать их будет «безумством».

«В любом бою дезинформация очень опасна. Вспомните Курскую битву, под Сталинградом, когда мы успешно дезинформировали противника и выиграли эту битву. Самая большая дезинформация — этот "контрнаступ". Никакого "контрнаступа", с моей точки зрения, нет и быть не может»,— сообщил господин Лукашенко в ходе заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ (цитата по БелТА).

Белорусский президент уточнил, что «большое видится на расстоянии» и воевать «один к пяти» по технике и живой силе — «это просто безумство». «Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим. Это у нас за забором прямо»,— добавил Александр Лукашенко.

Все стороны конфликта ожидают контрнаступления армии Украины в ближайшее время. Владимир Зеленский 11 мая заявлял, что Украине нужно еще немного времени для подготовки к наступательным операциям. Минобороны РФ 12 мая сообщало, что Украина перешла в наступление на соледарском направлении в Донбассе, но, как утверждает российское ведомство, все атаки были отбиты. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что продвижение ВСУ на различных участниках линии фронта нельзя считать началом полномасштабного контрнаступления украинской армии.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов