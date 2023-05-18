Путин: несмотря на все санкции, экспорт сельхозпродукции составил $41,6 млрд

Президент Владимир Путин в ходе совещания о ходе весенне-полевых работ заявил, что Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия. По зерну, по словам главы государства, этот показатель составил 185,4%. Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на все санкции, экспорт в сельском хозяйстве составил $41,6 млрд. В этом же году Россия собирается экспортировать 55–60 млн тонн зерна.

«Отмечу, что в целом российский агропромышленный комплекс показывает весьма положительную динамику. Так, по итогам прошлого года индекс сельхозпроизводства составил 110,2%. Был собран рекордный урожай зерна — почти 158 млн тонн»,— сказал президент.

Глава государства добавил, что показатель — рекордный за всю новейшую историю России. По словам президента, экспорт зерновых в 2023 году превысит 55 млн тонн. «Как и прежде, наша страна является одним из ключевых поставщиков агропромышленной продукции в мире. И мы зарекомендовали себя как надежный, предсказуемый партнер»,— указал господин Путин.

Он также подчеркнул, что Россия достигла самообеспечения по всем основным видам продовольствия. По зерну показатель составляет 185,4%, по мясу — 101,6%, по рыбе — 153%, по растительному маслу — 211%, сахару — 103,2%. Не достигают стопроцентного барьера показатели по овощам (89,2%) и молоку (85,7%).

Актуальные данные мониторинга рынка продовольствия — в материале «Ъ» «Зерно вывозится по плану».