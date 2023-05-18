Росавиация представила обновленный перечень региональных маршрутов для субсидирования

Росавиация совместно с представителями авиакомпаний скорректировали маршрутную сеть по программе субсидирования региональных перевозок. В обновленном списке содержится 291 наименование авиакомпаний. Полный перечень опубликован на сайте ведомства.

Как уточнили в Росавиации, изменения в перечень были внесены для «сохранения субсидируемых рейсов на наиболее социально значимых направлениях», а также «эффективного расходования бюджетных средств», которые были выделены на реализацию программы субсидирования.

О намерении скорректировать маршрутную сеть региональных маршрутов Росавиация сообщила 4 мая. В этот же день «Известия» писали, что правительство России сократило финансирование программы региональных перевозок в облет Москвы с 9 млрд до примерно 7,5 млрд руб.

Программа субсидирования, запущенная с целью компенсации затрат авиаперевозчиков на внутренний рейсы, действует с апреля 2022 года. О ее продлении в апреле 2023 года сообщил Минтранс. По данным ведомства, суммарный объем средств, выделенных по всем программам на нынешний год, превышает 50 млрд руб. В апреле стало известно, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась в Минтранс с предложением продлить программу субсидий авиаперевозчикам до 31 октября с выделением 100 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Авиаторы освоились в бюджете».

Милена Костерева