«Наша Нiва»: Raiffeisen Bank International с 31 июля закроет корсчета всех белорусских банков

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) проинформировала банки Белоруссии, что с 31 июля 2023 года прекращает корреспондентские отношения со всеми белорусскими кредитными организациями. Уведомления были отправлены 15 мая. Об этом сообщает местное оппозиционное издание «Наша Нiва» со ссылкой на источники в банковских кругах страны.

Raiffeisen оставался последним банком-корреспондентом, который обеспечивал прием и перевод платежей из белорусских банков в Европу, отмечает издание. «Через Raiffeisen работали почти все. Это очень усложняет и без того непростую финансовую жизнь белорусским компаниям, которые принимают оплату в долларах/евро или платят в них за товары или услуги»,— приводит «Наша Нiва» слова сотрудников одного из банков.

Одновременно с уведомлениями Raiffeisen Bank International, по данным издания, Приорбанк (дочерняя организация RBI в Белоруссии) начал присылать клиентам письма с просьбой не указывать корреспондирующий банк по данным платежей. В противном случае платежи доставлены не будут.

В начале мая RBI сообщил о сокращении своей сети корреспондентских счетов со странами СНГ. Решение было связано с управлением рисками в регионе. «RBI постоянно пересматривает свой корреспондентский бизнес и внимательно следит за изменениями в платежных и торговых потоках. Поэтому мы решили скорректировать наш аппетит к риску также и в регионе СНГ»,— заявил тогда представитель RBI.

В конце марта RBI объявил о намерении продать или выделить свой бизнес в России. Банк пообещал урезать деловую активность в стране. 5 мая банковская группа прекратила корреспондентские отношения со всеми российскими банками, за исключением своей дочерней кредитной организации в России Райффайзенбанка.

Милена Костерева