Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области до 23 мая

В Свердловской области смог продлится еще минимум до вечера 23 мая, сообщает уральский Гидрометцентр. В этот период ожидаются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в воздухе. Синоптики продлили НМУ первой степени опасности.

Напомним, из-за смога от лесных пожаров в Екатеринбурге могут отменить «Майскую прогулку», запланированную на воскресенье, 21 мая. Также мероприятие рекомендовал отменить министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

По данным на утро 18 мая, в регионе действует 28 пожаров на площади 3,6 тыс. га. Накануне удалось потушить 18 природных пожаров на площади 1,1 тыс. га.

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