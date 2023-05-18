В Свердловской области за сутки потушили более 1 тыс. гектаров леса

За прошедшие сутки в Свердловской области удалось потушить 18 природных пожаров на площади 1,1 тыс. га. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. По данным на утро 18 мая, в регионе действует 28 пожаров на площади 3,6 тыс. га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

При этом 16 возгораний площадью 3,1 тыс. га сейчас локализованы. В частности, огонь не распространяется в Каменском городском округе (1,4 тыс. га), Артемовском городском округе (564 га), около Махнево (50 га), а также в Тугулымском городском округе (78 га).

Накануне глава МЧС Александр Куренков доложил президенту Владимиру Путину о сложной лесопожарной обстановке в Уральском федеральном округе (УрФО). Так, из-за пожаров в 25 населенных пунктах Свердловской, Тюменской и Курганской областей повреждены более 6 тыс. строений, в том числе 802 жилых дома.

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