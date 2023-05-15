«Майскую прогулку» в Екатеринбурге могут отменить из-за лесных пожаров

В Екатеринбурге могут отменить юбилейную «Майскую прогулку» из-за смога от лесных пожаров в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ) со ссылкой на профессора Виктора Гроховского.

40-я «Майская прогулка» запланирована на воскресенье, 21 мая. маршруты будут проходить по территории парка им. Лесоводов России, Уктусского, Нижне-Исетского, Санаторного, Шарташского лесопарков.

«Майская прогулка» — традиционное массовое событие Екатеринбурга, инициированное более 30 лет назад студентами физтеха УПИ (сейчас УрФУ). Число ее участников достигало 12 тыс. человек.

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