Курская «Квадра» потратит 220 млн рублей на реконструкцию тепломагистрали

Курский филиал «Квадры» (входит в госкорпорацию «Росатом» через АО «Русатом инфраструктурные решения») в рамках реконструкции изношенного участка курской тепломагистрали собирается заменить1 256 м трубопроводов большого диаметра (800 мм). Компания выделит на это 219,8 млн руб., рассказали в пресс-службе правительства Курской области.

Управляющий директор курского филиала «Квадры» Евгений Артемов объяснил необходимость замены труб после отопительного сезона выходом из строя теплосети в начале 2022 года. По его словам, отопительный период порыв тепломагистрали лишает доступа к теплу и горячей воде более 40 тыс. человек. По данным пресс-службы, износ нынешних трубопроводов приближается к 80%.

Ожидается, что новые трубы будут более устойчивыми к подтоплениям и помогут справиться с перепадами давления и температуры. Из срок службы составит как минимум 40 лет.

Кроме того, работники установят новые неподвижные опоры, запорную арматуру и механизмы, компенсирующие расширение трубопроводов при нагревании водой.

Ранее сообщалось, что «Квадра» инвестирует в ремонт теплосетей и в других регионах Черноземья: 780 млн руб. в Белгороде, 1,5 млрд руб. в Липецке, 950 млн руб. в Орле и Тмабове.

Егор Ардашев

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