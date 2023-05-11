«Квадра» вложит 950 млн рублей в ремонт теплосетевого комплекса Орла и Тамбова

В 2023 году филиал АО «Квадра» — «Орловская генерация» (входит в дивизион ГК «Росатом» — АО «РИР») намерен вложить в ремонт, модернизацию и техперевооружение энергооборудования в облцентре 480 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Тамбовская «Квадра», в свою очередь, направит на модернизацию тепловых сетей и генерирующего оборудования станции 470 млн руб. Работы планируется завершить до начала отопительного сезона.

«Энергетики проведут ремонты семи котлоагрегатов, четырех турбоагрегатов и пяти водогрейных котлов на Орловской ТЭЦ и Ливенской ТЭЦ. В Орле также заменят 7,6 км тепловых сетей, отремонтируют оборудование центральных тепловых пунктов (ЦТП), тепловые камеры и изоляцию трубопроводов»,— пояснили в компании.

Кроме того, часть средств будет направлена на оснащение системами погодного авторегулирования семи ЦТП Северного района Орла. В компании рассчитывают, что это поможет избежать перегрева помещений в теплые дни отопительного сезона в 35 многоквартирных домах и на четырех объектах социальной инфраструктуры.

В Тамбове энергетики планируют заменить несколько крупных участков теплотрасс в центре города, реконструировать главный паропровод и провести капремонт котла №7 на Тамбовской ТЭЦ. Самыми масштабными станут работы на участке магистральной сети в районе улицы Урожайной в северной части облцентра — там заменят более 1,5 км теплосетей диаметром 500 мм.

Валерия Розбот