Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Квадра» вложит 950 млн рублей в ремонт теплосетевого комплекса Орла и Тамбова

В 2023 году филиал АО «Квадра» — «Орловская генерация» (входит в дивизион ГК «Росатом» — АО «РИР») намерен вложить в ремонт, модернизацию и техперевооружение энергооборудования в облцентре 480 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Тамбовская «Квадра», в свою очередь, направит на модернизацию тепловых сетей и генерирующего оборудования станции 470 млн руб. Работы планируется завершить до начала отопительного сезона.

«Энергетики проведут ремонты семи котлоагрегатов, четырех турбоагрегатов и пяти водогрейных котлов на Орловской ТЭЦ и Ливенской ТЭЦ. В Орле также заменят 7,6 км тепловых сетей, отремонтируют оборудование центральных тепловых пунктов (ЦТП), тепловые камеры и изоляцию трубопроводов»,— пояснили в компании.

Кроме того, часть средств будет направлена на оснащение системами погодного авторегулирования семи ЦТП Северного района Орла. В компании рассчитывают, что это поможет избежать перегрева помещений в теплые дни отопительного сезона в 35 многоквартирных домах и на четырех объектах социальной инфраструктуры.

В Тамбове энергетики планируют заменить несколько крупных участков теплотрасс в центре города, реконструировать главный паропровод и провести капремонт котла №7 на Тамбовской ТЭЦ. Самыми масштабными станут работы на участке магистральной сети в районе улицы Урожайной в северной части облцентра — там заменят более 1,5 км теплосетей диаметром 500 мм.

Валерия Розбот

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...