Белгородская «Квадра» вложит 780 млн рублей в подготовку к отопительному сезону

Белгородский филиал «Квадры» (входит в госкорпорацию «Росатом» через АО «Русатом инфраструктурные решения») в рамках подготовки к зиме намерен направить 780 млн руб. на выполнение ремонта и реконструкцию генерирующего оборудования и тепловых сетей в трех муниципалитетах. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Белгородской области.

В частности, капремонт трех водогрейных котлов и трансформатора выполнят в Валуйках, там же планируется провести реконструкцию дымовой трубы и газоходов на котельной «Центральная».

Кроме того, энергетики проведут ряд работ в Белгороде и Губкине. Они затронут участки на улицах Горького и Свердлова. Также будет продолжена ведущаяся уже четыре года перекладка первой тепломагистрали на Народном Бульваре в Белгороде. Планируется заменить 228 м сетей и обновить 7,4 км старых труб отопления и горячей воды. По данным пресс-службы облправительства, за четыре года уже было проложено около 2 км новых трубопроводов.

Кроме того, работы могут быть дополнены после проведения гидравлических испытаний. Они начались 16 мая.

Мария Старикова

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