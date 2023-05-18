Посол Антонов: США предпочитают не замечать действий Украины

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, поддерживая Украину, США «предпочитают не замечать», что украинская сторона «не скрывает своих террористических действий». Его заявление приводит пресс-служба российского посольства в своем Telegram.

«Вызывают возмущение недавние заявления представителей Госдепа США о якобы неосведомленности по поводу высказываний руководства украинской военной разведки о причастности киевского режима к убийствам и покушениям на российских журналистов. В Вашингтоне предпочитают "не замечать", что Киев, заручившись американской всесторонней поддержкой, уже не скрывает своих террористических действий»,— сказано в заявлении господина Антонова.

Анатолий Антонов назвал «исключительным лицемерием» рассуждения в США о том, нужно ли включать Россию в список стран — спонсоров терроризма. Он также заявил, что ролики ФБР и ЦРУ с призовом к россиянам сотрудничать с американскими спецслужбами — «наглая провокация».

16 мая госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил признания России страной—спонсором терроризма во время слушаниях в Конгрессе США.

В тот же день глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что его ведомство «достало многих» публичных и медийных российских лиц. Это он сказал в ответ на вопрос блогера Сергея Иванова о том, сможет ли Киев «достать» Владимира Соловьева или Александра Дугина. На следующий день, 17 мая, постпредство России заявило, что ООН не отреагировала на его высказывания.