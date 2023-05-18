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Коммерсантъ FM
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Приграничные с Россией и Белоруссией страны Европы усилят таможенный контроль

Эстония, Латвия, Литва, Польша, Норвегия и Финляндия усилят таможенный контроль на границах с Россией и Белоруссией. Это будет сделано в рамках контроля за исполнением европейских санкций. Об этом сообщила пресс-служба МИД Финляндии.

Решение принято по итогам трехдневных консультаций между странами. «На встрече было принято решение об активизации сотрудничества в обеспечении соблюдения санкций, усилении единообразного применения таможенного контроля, гармонизации процессов выдачи разрешений и увеличении регулярного обмена информацией и передовым опытом»,— сообщили в МИД Финляндии.

На встрече страны договорились подготовить совместную единую инструкцию для бизнеса по выявлению случаев уклонения от санкций. В заявлении дополнили, что большая часть европейских товаров, в том числе подсанкционых, поставляется в третьи страны транзитом через Россию.

The Financial Times писала, что подсанкционные товары двойного назначения из Евросоюза на сумму более $1 млрд, которые шли транзитом через Россию, не достигли пунктов назначения в Киргизии, Армении и Казахстане. В начале мая Bloomberg сообщал, что в рамках нового раунда ограничений ЕС рассматривается запрет на транзит товаров через Россию. 15 мая эту информацию подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Олеся Павленко

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