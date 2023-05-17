Совет Европы утвердил создание реестра ущерба, полученного Украиной

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что Совет Европы утвердил создание реестра ущерба, причиненного Украине в результате боевых действий. Реестр будет базироваться в Гааге. Решение принято по итогу саммита в Рейкьявике.

«Сегодня Совет Европы официально утвердил создание реестра ущерба Украины»,— написал господин Хукстра в Twitter.

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая сообщила в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta), что декларацию о создании реестра не подписали шесть стран — Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, Венгрия, Сербия и Турция. Всего к механизму присоединились 43 страны. Еще три страны — Андорра, Болгария, Швейцария — заявили о готовности поддержать декларацию, они проходят «необходимые внутренние процедуры», уточнила госпожа Мудрая.

О создании реестра сегодня, 17 мая, сообщал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он говорил, что решение поддержали 46 стран-членов Совета Европы. AFP сообщало, что присоединиться к инициативе намерены США. Премьер Украины Денис Шмыгаль называл реестр «реальным механизмом для компенсации» нанесенного стране ущерба. Ранее ООН оценивала стоимость восстановления Украины в $411 млрд.

Лусине Баласян