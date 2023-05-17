Боррель предложил добавить €3,5 млрд в фонд мира, используемый для военной помощи Украине

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил добавить €3,5 млрд в Европейский фонд мира (EPF), который используется для финансирования военных поставок на Украину, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе.

В связи с поддержкой Украины EPF израсходовал аккумулированные средства гораздо быстрее, чем планировалось изначально, потому глава европейской дипломатии обратился с соответствующей просьбой к правительствам стран-участниц ЕС, указали собеседники агентства. Брюссель хочет быть уверен, что средств фонда будет хватать и на поддержку Украины, и для помощи другим странам.

Европейский фонд мира был создан в 2021 году для финансирования задач, которые помогут «сохранять мир, предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность». После начала военной операции России на Украине ЕС решил использовать средства фонда для финансирования поставок вооружений Киеву. С этого момента фонд выделил на военную помощь Украине порядка 4,6 млрд евро.

Сегодня, 17 мая, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт будет блокировать транши EPF в пользу Украины до тех пор, пока Киев не исключит венгерский OTP Bank из списка «международных спонсоров войны».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба