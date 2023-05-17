Чехия отменила решения чехословацкого кабмина о передаче Москве земельных участков

Правительство Чехии отменило решения кабмина Чехословакии о передаче СССР нескольких земельных участков в безвозмездное пользование, сообщил министр по делам Европы Мартин Дворжак. По данным Чешского информационного агентства (ЧТК), речь идет о 59 участках, которые, по мнению чешских властей, не используются в дипломатических целях.

«Мы отменили решения правительства, принятые под прицелом русских танков после оккупации нашей страны, которые по сей день позволяли России безвозмездно пользоваться большими участками земли на нашей территории»,— написал чешский министр в Twitter.

Общая площадь участков превышает 92 тыс. кв. м., пишет ЧТК. Они расположены в Праге, Карловых Варах, Брно и в других частях страны. На них размещены 25 строений, в том числе жилые дома, которые принадлежат дипломатической миссии России в республике. Часть объектов, по данным чешского МИДа, используется в коммерческих целях, продолжает ЧТК.

Помимо этого, в дипломатическом ведомстве не довольны тем, что общая площадь земли, которую РФ использует в Чехии, значительно превышает территории чешского представительства в России (26 тыс. 875 кв. м). В МИДе подчеркивают, что неоднократно информировали Москву об этой «несоразмерности».

О планах продолжить работу по изъятию дипломатической недвижимости у России 15 мая сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. До этого, 29 апреля, власти Варшавы выселили школу при российском посольстве. 18 апреля арест на здание Российского центра науки и культуры наложили в Хельсинки — на следующей день финские власти отменили меру, не обнаружив оснований для изъятия собственности.

Григорий Лейба