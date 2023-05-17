Samsung анонсировала армейские смартфоны Galaxy Tactical Edition

Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S23 Tactical и XCover 6 Pro Tactical, которые предназначены для использования военными и силовыми структурами.

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Новые устройства получили защищенный корпус, сертифицированный по армейскому стандарту MIL-STD-810H, имеющий также пылевлагозащиту на уровне IP68. Особенностью смартфонов стали поддержка защиты данных Samsung Knox и Knox Dual Data at Rest, наличие протокола Samsung DeX для подключения внешних монитора и клавиатуры, а кроме того, управление сенсорным дисплеем адаптировано под руки в перчатках. Предусмотрен отдельный стелс-режим, в котором отключаются все элементы связи.

Устройства поставляются с предустановленными приложениями Android Team Awareness Kit и Battlefield Assisted Trauma Distributed Observation Kit, которые собирают и обрабатывают данные об окружающей обстановке и состоянии пользователя. Предусмотрена интеграция с системами ночного видения, системами радиосвязи, беспилотниками, дальномерами и другими армейскими устройствами. Комплект Galaxy S23 Tactical и XCover 6 Pro Tactical также включает специальные защитные чехлы, позволяющие крепить гаджеты на экипировку солдат.

Технически новые устройства повторяют стандартные смартфоны Samsung для широкого рынка, однако модели семейства Galaxy Tactical Edition продаются только государственным структурам.

Максим Вершинин