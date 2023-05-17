«Росатом» обсуждает переброску морских перевозок нефти с Балтики на Севморпуть

Госкорпорация «Росатом» прорабатывает с нефтяными компаниями вопрос перенаправления морских перевозок нефти с портов Балтийского моря на перевозки по Северному морскому пути (СМП). Об этом глава «Росатома» Алексей Лихачев сказал на совещании президенту России Владимиру Путину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

СМП — кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком, обслуживает порты Арктики и крупных рек Сибири.

«Сейчас мы совместно с российскими компаниями прорабатываем вопрос перенаправления российской нефти из портов Балтики на СМП как на самый безопасный привлекательный маршрут»,— сказал господин Лихачев (цитата по «Интерфаксу»).

По словам главы «Росатома», грузопоток по СМП в 2022 году составил 34 млн тонн, что на 2 млн тонн больше плановых показателей. По сравнению с 2021 годом грузопоток увеличился на 1 млн тонн, отметил господин Лихачев. Он заявил, что в текущем году план составляет 36 млн тонн.

В марте текущего года стало известно, что «Росатом» обсуждает с «Газпром нефтью» и ЛУКОЙЛом перевозки нефти в летне-осеннюю навигацию по СМП на восток на обычных танкерах и ледоколах. Речь идет о нефти, которая до санкций шла в западном направлении.

По оценке «Росатома», который является куратором СМП, к 2030 году грузопоток по нему может увеличиться до 224 млн тонн, а при высоком интересе инвесторов к 2035 году может составить 271 млн тонн. Помимо перевозки углеводородов загрузку магистрали должны обеспечить каботаж и транзит, а также развитие новых минерально-сырьевых кластеров полиметаллических руд.

Эрдни Кагалтынов