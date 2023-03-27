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Коммерсантъ FM
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«Росатом» обсуждает перенаправление части нефти Арктики на восток по Севморпути

«Росатом» обсуждает с «Газпром нефтью» и ЛУКОЙЛом перевозки нефти в летне-осеннюю навигацию по Северному морскому пути (СМП) на восток на обычных танкерах и ледоколах. Об этом сообщил руководитель проекта проектного офиса по развитию Арктики «Росатома» Сергей Чемко. Речь идет о нефти с месторождений Варандей и Приразломная, которые находятся вне СМП, которая ранее шла на западное направление.

С Варандея потенциальная грузовая база оценивается в 5,9 млн т, с Приразломной — в 3,6 млн т. «Нами проведены предварительные переговоры о направлении части грузопотоков на восток. Почему говорю "части" — потому что ориентируют период навигации и использование танкеров — у нас, к сожалению, нет пока еще танкеров в большом количестве ледового класса»,— сказал господин Чемко в ходе круглого стола в Совете федерации (цитата по ТАСС).

«Росатом» предлагает использовать обычные танкеры с гарантированной безопасностью и ледоколы.

СМП — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком, обслуживает порты Арктики и крупных рек Сибири. Варандейское и Приразломное месторождения находятся в Ненецком автономном округе.

Во время визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина обсуждался потенциал СМП. Президент Владимир Путин говорил о планах создать совместный с Китаем рабочий орган для освоения СМП. «Перспективным видим сотрудничество с китайскими партнерами по освоению транзитного потенциала Северного морского пути»,— заявил 21 марта господин Путин.

Объем перевозки грузов по СМП в 2022 году составил 34 млн т. Грузопоток по СМП за счет российских компаний по сравнению с 2021 годом года вырос на 3%, до 966 тыс. т.

О международном сотрудничестве по маршруту читайте в материале «Кто теперь за Север крайний».

Мария Федотова

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