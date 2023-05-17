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Коммерсантъ FM
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Путин объяснил сокращение добычи газа необходимостью поддержания уровня цен

Президент Владимир Путин заявил, что сокращение Россией добычи газа связано с необходимостью поддерживать мировую конъюнктуру. Вместе с тем он признал, что цены на газ «немножечко припали», но назвал ситуацию «абсолютно стабильной».

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы поставили определенную цену на газ. Она немножко припала. Мы сокращаем как бы добычу, но тем не менее она у нас на должном уровне находится. Цены колеблются на мировых рынках. Но все наши действия, в том числе и по добровольному сокращению добычи, связаны с необходимостью поддержания определенной ценовой конъюнктуры на мировых рынках»,— сказал президент на совещании с членами правительства.

Владимир Путин отметил, что Россия в диалоге и контакте со своими партнерами по ОПЕК+. «В целом ситуация здесь абсолютно стабильная»,— считает он.

В конце апреля Росстат опубликовал доклад о промпроизводстве в России за первый квартал: согласно ему, добыча природного газа в России за квартал упала на 14,1% в годовом выражении и составила 149 млрд куб. м. Однако данные по добыче нефти и газового конденсата в докладе Росстата представлены не были.

Правительство приостановило публикацию любой официальной статистики по добыче углеводородов в России 28 апреля 2023 года. По подсчетам «Ъ», в 2022 году добыча газа в России снизилась на 11,8%, до 672 млрд куб. м. Это обусловлено сокращением «Газпромом» поставок газа в Европу до исторических минимумов.

Ранее цены на газ на европейском рынке упали до уровня июля 2021 года. Это связано с высоким предложением СПГ из США, теплой погодой и сильным ветром, который повышает генерацию электроэнергии на ВЭС. Так, июньский фьючерс на нидерландском хабе TTF упал до $423 за 1 тыс. куб. м.

По данным «Ъ», «Газпром», столкнувшись с падением экспорта, планирует увеличить доходы от продажи газа на внутреннем рынке. В частности, компания предлагает правительству либерализовать оптовые цены на газ для промышленных потребителей в некоторых субъектах, ввести сезонную дифференциацию оптовых цен на газ, а также ввести систему коммерческой балансировки.

Подробнее — «Газовые цены как ветром сдуло».

Анастасия Ларина

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