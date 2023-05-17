Чистая прибыль банка «Открытие» по РСБУ в первом квартале составила 17,6 млрд руб.

По итогам первого квартала активы «Открытия» по РСБУ увеличились на 30 млрд руб., или на 1%, до 3,4 трлн руб., следует из отчетности кредитной организации. Чистая прибыль банка составила 17,6 млрд руб.

Кредитный портфель «Открытия» (до вычета резервов) вырос на 189 млрд руб., или на 8%, до 2,5 трлн руб. Портфель кредитов юрлиц увеличился на 11%, до 1,7 трлн руб., физлиц — на 2%, до 752 млрд руб.

В банке добавили, что «объем средств клиентов стабилен», по состоянию на 1 апреля он составил 2,5 трлн руб. Средства юрлиц сократились на 3%, до 1,3 трлн руб., средства физлиц выросли на 2%, до 1,1 трлн руб.

В декабре 2022 года Центробанк России вышел из капитала ФК «Открытие» и продал 100% акций ВТБ. Сумма сделки составила 340 млрд руб. В феврале 2023-го глава ВТБ Андрей Костин заявил, что интеграция «Открытия» и ВТБ займет до двух лет.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «В новый год с новым менеджментом».

Лаура Кеффер