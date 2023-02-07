Костин: интеграция «Открытия» и ВТБ займет до двух лет

На интеграцию банка «Открытие» в структуру группы ВТБ уйдет не менее полутора-двух лет, заявил глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, сейчас ВТБ оценивает затраты на присоединение. Господин Костин рассчитывает, что «в конечном итоге речь идет скорее не о затратах, а об экономии».

«В целом мы рассчитываем, что после вложений, которые мы сейчас будем делать, у нас будет экономия. Потому что мы, конечно, будем использовать ту синергию, которую получим от присоединения банка, и будем экономить на издержках, будем исключать параллельные затраты»,— рассказал он в эфире «России 24» (цитата по «Интерфаксу»).

Глава ВТБ сказал, что банк планирует работать с «Открытием» под одним брендом, но «никуда не торопится» с присоединением. «Я думаю, что консолидация займет не менее полутора-двух лет, в этом горизонте. Но мы планируем полностью присоединить банк, перевести бизнес и клиентов в банк ВТБ, по итогам этого сдать лицензию»,— уточнил он.

По словам Андрея Костина, на текущей неделе банки будут объединять банкоматные сети. Изначально у «Открытия» было 3,7 тыс. банкоматов, сейчас «в общей цепи их будет более 19,5 тыс. банкоматов».

В апреле 2022 года Минфин США ввел санкции в отношении руководства ФК «Открытие». 27 декабря Центробанк России вышел из капитала ФК «Открытие» и продал 100% акций ВТБ. Сумма сделки составила 340 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «В новый год с новым менеджментом».

Лаура Кеффер