В Свердловской области возбуждено 34 уголовных дела из-за пожаров

По фактам крупных и резонансных пожаров в Свердловской области возбуждено 34 уголовных дела, из которых 26 — по фактам лесных пожаров, рассказал на пресс-конференции заместитель главного государственного инспектора региона по пожарному надзору Сергей Махнев. По его словам, три уголовных дела уже имеют четырех фигурантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Говорить о том, что причина пожаров — поджог, еще довольно рано, так как назначен ряд пожарно-технических экспертиз. Проводятся доследственные проверки»,— пояснил господин Махнев. Он уточнил, что в регионе с 1 апреля составлено 1,7 тыс. протоколов за нарушение требований пожарной безопасности. Общая сумма штрафов превысила 15 млн руб.

Напомним, в Свердловской области действуют 25 природных пожаров на площади 2,8 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет. Накануне глава МЧС Александр Куренков вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым посетил сразу несколько населенных пунктов, которые пострадали от лесных пожаров. Он пообещал, что самолеты МЧС России останутся в регионе до полной стабилизации обстановки, и похвалил местные власти.

Диана Сунагатуллина

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