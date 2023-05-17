В Свердловской области горит 2,8 тыс. гектар леса

По данным на утро 17 мая, в Свердловской области действуют 25 природных пожаров на площади 2,8 тыс. га, сообщает ФБУ «Авиалесоохрана». В департаменте информационной политики региона отмечают, что 11 возгораний уже локализованы. Угрозы населенным пунктам нет.

Накануне спасателям удалось потушить 11 лесных пожаров на общей площади более 5,7 тыс. га. В частности, были ликвидированы возгорания в Пышминском районе (5,3 тыс. га), в Артемовском городском округе (195 га), в Сухом Логу (140 га), в Верхотурском районе (80 га), в Березовском городском округе (23 га).

Напомним, 16 мая глава МЧС Александр Куренков вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым посетил сразу несколько населенных пунктов, которые пострадали от лесных пожаров. Он пообещал, что самолеты МЧС России останутся в регионе до полной стабилизации обстановки, и похвалил местные власти.

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